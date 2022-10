È morta a 93 anni Hannah Goslar | amica di Anna Frank | insieme erano state deportate a Bergen-Belsen

(Di sabato 29 ottobre 2022) Quandosi rivolgeva a lei, nel suo diario, la chiamava ‘Hanneli’:, una delle migliori amiche della giovane diventata simbolo della Shoah, èall’età di 93. Le due amiche furono detenutenel campo di concentramento nazista di, durante la seconda guerra mondiale. Si conoscevano fin dall’asilo. A riportarlo è il britco Guardian.era nata nel 1928. La sua famiglia fuggì dalla Germania nel 1933 stabilendosi ad Amsterdam, dove le due bambine si incontrano a scuola. Persero i contatti nel 1942, quando la famigliasi nascose per sfuggire ai nazisti.e la sua famiglia furono ...

Hannah Goslar aveva conosciuto la scrittrice simbolo della Shoah ad Amsterdam; si erano poi ritrovate nel campo di concentramento di Bergen-Belsen ...