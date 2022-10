Dopo l' attacco ucraino in Crimea la Russia sospende l' accordo sul grano

Ucraina, la Russia sospende l'accordo sul granogli attacchi alle navi in Crimeal''terroristico' a Sebastopoli contro le navi della flotta russa del Mar Nero, il governo di Mosca ......L'di Spalletti è impressionante (50 gol in stagione), la difesa nel secondo tempo è un po' distratta. Anche normale, per certi versi. Pinamonti e Frattesi stuzzicano Meret, tornato solido...Il raid contro le navi russe in Crimea provoca un effetto domino che rischia di abbattersi sull'economia europea. Dopo l’attacco ...Numeri da record per il Napoli. La società di De Laurentiis ha un attacco spaventoso e continua a vincere sia in Serie A che in Champions.