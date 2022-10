(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra – “Non perdiamo la nostra identitàcon una festa che è un surrogato del satanismo”. Non usa mezzi termini e parla chiaro, invitando i giovani e le famiglie a fare attenzione a ciò che il 31 ottobre rappresenta, il parroco salernitano presso la chiesa di Santa Teresa di Battipaglia e cittadino onorario di Oliveto Citra, don Luigi.“Connon perde solo la nostra fede, ma la nostra identitàitaliana” ribadisce donche spiega come la festività di origine celtica, celebrata il 31 ottobre e conosciuta nel mondo comeinneggi ai valori e ai simboli dell’occultismo con il richiamo alla rievocazione degli spiriti dei morti.“Non festeggiatela” mette in guardia il ...

anteprima24.it

... delEttore Pandolfi. La comunità stretta nel dolore L'ultimo commosso abbraccio di un'intera comunità, scossa da un lutto davvero troppo grande , come riporta PrimaBrescia . Nell'omelia...... del Cappellano Professo Sovrano Ordine di MalaIgnazio Toraldo di Francia. Le conclusioni sono ... Ildispositivo, realizzato in materiale biocompatibile che non comporta rischi di rigetto ... Don Piccolo contro Halloween: "Un inno all'occulto, fa perdere l'identità culturale”. Per la morte del piccolo Gianlorenzo Manchisi, bimbo di due anni e mezzo caduto e travolto da un carro di Carnevale a Bologna, il 5 marzo 2019, andranno a processo anche i responsabili dell'organizzaz ...La tragedia il 5 marzo 2019: il piccolo Gianlorenzo, 2 anni, cadde dal mezzo e venne travolto. L’accusa è di omicidio colposo ...