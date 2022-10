“Domenica In” | ecco le anticipazioni di domenica 30 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con “In” condotta da Mara Venier:ledi3030, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 8^ puntata della nuova edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. In apertura un ricordo di Franco Gatti dei ‘Ricchi e Poveri’, recentemente scomparso all’età di 80 anni, con la moglie Stefania Picasso e la cantante Marina Occhiena. A seguire un talk dedicato alla quarta puntata di Ballando con le stelle, in studio: Giampiero Mughini e Paola Barale con gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli. Gli attori Ficarra e ...