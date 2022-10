Domenica In | anticipazioni 30 ottobre 2022 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 ottobre 2022) Non esistesu Rai 1 senzaIn, il salotto televisivo di Mara Venier che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di raccontarsi a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle aIn Come sempre, stando alleriportate da TvBlogo, la puntata si aprirà con lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. In studio, quindi, ci saranno Giampiero Mughini e Paola Barale, che hanno deciso di mettersi in gioco e scendere in pista, ma anche gli opinionisti Rossella Erra (voce del popolo), Guillermo Mariotto e Anna Pettinelli. Il ricordo di Franco Gatti Un momento toccante, invece, ...