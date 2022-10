Dionisi | “Non meritavamo accadesse! Troppe occasioni sprecate per demerito nostro”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nel post-partita di Napoli-Sassuolo interviene Alessio, allenatore dei neroverdi, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato: La partita?“Non è facile parlare di una partita che hai perso 4-0 e dove hai creato tanto. Non abbiamo meritato di finire in 10, ma non abbiamo meritato di vincere. Mi dispiace perché almeno volevamo finire in 11 e forse non sarebbe finita così, per rimanere in partita di più. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse. Gli ultimi dieci minuti sono stati condizionati dall’uomo in meno”.ai microfoni di Dazn Mancanza di cattiveria?“Sì, forse non ci aspettavamo di creare questeda goal subito. Il Napoli è una squadra forte e ha vinto con merito. Noi però non abbiamo fatto goal per. Il risultato non ...