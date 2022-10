(Di sabato 29 ottobre 2022) Dequesto pomeriggio lo avrà sognato tutta la settimana. È finalmente arrivata la prima vittoria in Premier League col suo. E che vittoria. La più importante possibile. Persino più importante di un successo sul Manchester City. Perché ildi Deha annichilito ildi Grahamil tecnico che lui ha sostituito e che tanti tifosi avevano cominciato a rimpiangere.ha lasciato ila campionato in corso proprio per subentrare a Tuchel sulla panchina dei Blues. E oggi la squadra di Desi è presa la rivincita su quella scelta. Rivincita sportiva, si intende. Il tecnico ex Sassuolo era stato anche fischiato dopo il pareggio interno col Nottingham Forest. È finita 4-1 ed è una partita ...

Non si può non partire dal Brighton , che trova la sua prima vittoria da quando Roberto Deè in panchina. Un successo di spessore ,davanti al pubblico di casa per 4 - 1 ai danni del ...Il celebre show che mette alla prova i talenti dell'Italia,alla sua nona edizione , ... Gerry Scotti , Teo Mammucari e Rudy. Ad aiutare i giudici prende posto nello studio anche la ... De Zerbi, è arrivato il suo grande giorno: 4-1 del Brighton al Chelsea dell'ex Potter - ilNapolista Brighton - Chelsea highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Premier League. Impresa per gli uomini allenati da De Zerbi ...