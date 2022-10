De Zerbi al Brighton | 'Pronto a incidere sul mercato' VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022) L'allenatore italiano del, Roberto Deha dichiarato in conferenza stampa verso la sfida casalinga contro il Chelsea dell'ex...

tutte le notizie di de -ucrainaLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Graham Potter è pronto a sfidare il suo recente passato e con il Chelsea giocherà contro ildi DeGraham Potter è pronto a sfidare il suo recente passato e con il Chelsea giocherà contro ildi De. Un mix di emozioni che si intrecciano perché la storia di Potter ...Brighton-Chelsea sarà uno dei match interessanti di questo turno di Premier League: tutte le info su dove vedere la partita ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...