Da Second life al Tour di Marracash | chi è il giovane special effects designer Luca Toscano

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – C’è chi ha dei sogni e impiega una vita per realizzarli. Chi ancora giovanissimo parte da un incredibile goal e poi inizia a giocare la vera partita. Comeche a soli 10 anni, nel 2006, già dava inizio al suo percorso professionale lavorando al coordinamento degli eventi virtuali di ‘’, il mondo abitato da avatar tridimensionali progettato nel 2003 negli Stati Uniti. E oggi si ritrova, a soli 26 anni, ad essere il Ceo del gruppo Artech, le cui società con sede a Napoli, Milano e Miami, offrono in 39 paesi e 3 continenti soluzioni spettacolari ed effettii per lo show-business, scelte, per citare le più recenti, daper il suo ‘Persona’, dall’Eurovision Song Contest 2022 e attualmente da X-Factor. Vale la pena, ...