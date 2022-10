Crozza e il monologo su Meloni | “È il più grande coming out istituzionale nella storia d’Italia”

(Di sabato 29 ottobre 2022) News Tv, “Fratelli di”: ilsufa il giro del web – È stato dedicato al nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia, il primodella sesta puntata della nuova stagione di “Fratelli di”, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Un discorso quello del noto comico che non è affatto passato inosservato. Sui social tanti applaudito virtualmente, dandogli del genio; altri però hanno puntato il dito contro di lui. Leggi anche l’articolo —> “Otto e mezzo”, scontro tra Lilli Gruber e Italo Bocchino sul tema Governo“Da oggi sappiamo che vuole proprio essere chiamata ‘Il Signor Presidente del Consiglio: è il piùout ...

E' dedicato al nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , il primodella sesta puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ , : 'Da oggi sappiamo che vuole proprio essere chiamata 'Il ...Nella nuova puntata di Fratelli di- in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Mauriziocommenta l'incarico a Giorgia Meloni , prima donna Premier in Italia: "Io credo che a Palazzo Chigi non ci sia nemmeno il bagno delle femmine. Dal 1946 l'asse del gabinetto non è mai stato ...E' dedicato al nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il primo monologo della sesta puntata della nuova stagione di Fratelli ..."Se parliamo di imitazioni amo il talento di Maurizio Crozza, è un fenomeno ... Per ricordarlo lo spettacolo si chiude con un monologo e una canzone, "per dire che lui aveva avuto problemi con la ...