Cozze | vongole e ostriche Le nuove amiche dell’ambiente contro l’eccesso di anidride carbonica

(Di sabato 29 ottobre 2022) Datemi una cozza (o una vongola, o un’ostrica) e vi salverò il mondo! Chi l’avrebbe mai detto? Eppure sembrerebbe proprio che i mitili possano essere tra i nostri migliori alleatidi Co2, e dunqueil riscaldamento globale che tante conseguenze negative genera, e tante preoccupazioni solleva. La conferma arriva da uno studio del gruppo di Ecologia del Dipartimento di Scienzee della Prevenzione dell’Università di Ferrara, pubblicato sulla rivista Science of The Total Environment. In particolare, la ricerca ha indagato le capacità di cattura di carbonio da parte diveraci e mitili allevati nel comparto produttivo della Sacca di Goro, primo sito di produzione in Europa . Lesono utilissimeil riscaldamento ...