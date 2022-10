Covid | news Schillaci | Reintegro dei medici no vax Stop al bollettino ogni giorno LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 29 ottobre 2022) "Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera. Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta. Man mano lavoriamo per un ritorno ad una maggiore libertà" ha detto il neo-ministro della Salute. Il tasso di positività sale al 15,9%