Covid | news Il bollettino | 26 802 nuovi casi e 76 morti Tasso positività al 15 | 1% LIVE

(Di sabato 29 ottobre 2022) In calo ricoveri (-108) e terapie intensive (-1). Processati 176.343 tamponi. Si va verso una sospensione fino al 30 giugno prossimo delle multe per chi non aveva fatto il vaccino obbligatorio. Ilnon sarà più quotidiano: "Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta. Man mano lavoriamo per un ritorno ad una maggiore libertà" ha detto il neo-ministro della Salute Schillaci

In calo ricoveri ( - 108) e terapie intensive ( - 1). Processati 176.343 tamponi. Si va verso una sospensione fino al 30 giugno prossimo delle multe per chi non aveva fatto il vaccino obbligatorio. Il ...Picco (Asl Torino), 'Così come è stato per il, concentrare risorse vaccinali in hub dove ci sono tutte le filiere dell'intervento può sicuramente agevolare a fare grandi numeri'Resta alta l’attenzione della Regione Lazio per i contagi da Covid. Un’attenzione che dimostra quotidianamente rendendo noti i dati che riguardano il territorio. E anche oggi l’assessore alla Sanità r ...All'indomani delle parole del ministro della Salute Schillaci medici, infermieri, virologi non ci stanno: negli ospedali la protezione serve ...