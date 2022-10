Covid | le multe per i vaccini Covid saranno sospese fino al 30 giugno Stop alle mascherine | medici contrari

...analizza le motivazioni alla base della scelte del governo per quanto riguarda le nuove norme... Se invece si dice no mascherine e nientee quindi se si applica la tecnica del condono ...Cambiare passo sulla gestione del. E prendere tempo sulla riforma giustizia, "raccogliendo le criticità" avanzate anche dal ...mentre in contemporanea il Mef annuncia il "congelamento" delle...