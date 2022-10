Covid in Toscana | 16 morti | oggi 29 ottobre E 1 745 nuovi contagi 472 i ricoverati 17 in terapia intensiva

Sono 1.745 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 295 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.450 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Sono 1.745 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.468.034. I nuovi casi hanno un'età media di ...Sono 1.745 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 295 sono stati confermati con tampone molecolare ...Renato Costa: ''Mascherine Anche senza imposizioni c'è il buon senso''. L'Ordine dei medici: ''Ok al reintegro dei medici non vaccinati, ma tutelare i pazienti'' ...