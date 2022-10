Covid | i medici ospedalieri | lo stop alle mascherine è un rischio da non correre

Leggi Anche Vaccino, il ministro Schillaci: reintegrosospesi per inadempienza - Il bollettinodiventa settimanale: dati ogni venerdì La campagna vaccinale - 'Non vorremmo ...La svolta sul: stop ai bollettini. E iNo Vax tornano in ospedaleRenato Costa: ''Mascherine Anche senza imposizioni c'è il buon senso''. L'Ordine dei medici: ''Ok al reintegro dei medici non vaccinati, ma tutelare i pazienti'' ...Multe ai No vax, arriva lo stop. Il ministero dell'economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ...