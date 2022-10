Covid | Crisanti attacca la destra | ' Tanta ideologia e poca scienza'

Il microbiologo e neo senatore del Pd Andreasi esprime sulla linea che il ministro della salute Orazio Schillaci intende avviare rispetto alla questione, affermando che: 'Temo che questa rincorsa precipitosa e affannosa a nuovi ...Da neoeletto ed esponente del Partito Democratico, non può mancare lo zanzarologo Andrea, ... ma che si avvia alla somministrazione della quinta (quinta!) dose di vaccino anti -. '...L'immunologo ora senatore del Pd: "I medici non vaccinati nel 2021 rappresentavano un pericolo per i pazienti e per sé stessi".Giorgia Meloni lo aveva detto: “L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero Occidente (…) non replicheremo quel modello”. Ed ecco che il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci comu ...