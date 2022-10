Covid | con governo Meloni il bollettino diventa settimanale | chi è a favore e chi contro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministero della Salute ha comunicato che l’aggiornamento sull’andamento della pandemia in Italia verrà diffuso ogni venerdì e non più tutti i giorni, come accaduto dal 24 febbraio 2020 fino a ieri. E il tema crea divisione fra chi lo considera un passo in più verso il ritorno alla normalità e chi invece una carenza comunicativa. Annunciato anche il reintegro dei medici no vax prima della scadenza delle sospensioni”

