Corriere dello Sport – “Derby di mercato per Cristiano Ronaldo in MLS”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 ottobre 2022) 2022-10-26 14:01:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: MANCHESTER (INGHILTERRA) –è tornato ad allenarsi con i suoi compagni, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Manchester. Prima le polemiche a distanza con Ten Hag, con la decisione di abbandonare la panchina in anticipo rispetto alla conclusione del match contro il Tottenham, poi la mancata convocazione per la trasferta sul campo del Chelsea. Neldi gennaio l’ex juventino potrebbe lasciare lo United: nei giorni scorsi la stampa inglese ha rilanciato l’ipotesi Napoli, forte anche della volontà dei Red Devils di non prendere in considerazione le offerte di Chelsea, Newcastle e Arsenal per non ritrovarselo di fronte come avversario.gratis, ma nessuno si ...