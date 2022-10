Corea | inferno alla parata di Halloween | A decine in arresto cardiaco

(Di sabato 29 ottobre 2022) Scene infernali arrivano da Seul dove nel corso di unain occasione disi è verificata una gigantesca calca condi persone - alcune persone parlano di 50 persone - hanno accusato i sintomi di un. CI sarebbero diversi morti ma il bilancio è in divenire. Sui social sono stato diffusi video drammatici che mostrano migliaia di persone, per lo più giovani e giovanissimi, accalcati senza via d'uscita nelle strade di Itaewon-dong, quartiere della capitale sudna noto per i locali e la vita notturna. Altri video mostrano quello che è accaduto dopo, con ragazzi e ragazze esanimi a terra mentre soccorritori e personale medico praticano il massaggio. justo antes del accidente de Itaewon #itaewon #seúl ...

L'HuffPost

Quindi a meno di accordi dell'Ue con gli stati asiatici, comee Giappone, ma forse potremmo ... Ma il loro si avvicina all'- Zapata, calciatore dell'Atalanta, bloccato dalla security di ...Pol Muoviti o muori Wild Pacifico I maghi del garage Nord: la dinastia di Kim Europa: nascita ... i segreti degli abissi Il mondo secondo Jeff Goldblum Autostrada per l': missione Europa ... Risate e voglia di satira, Boris 4 non delude il suo esercito di devoti I BTS dovranno fare la leva militare. La band sudcoreana non ha ottenuto l'esenzione dallo Stato e dovrà rispettare l'obbligo, come tutti i giovani loro coetanei. La spiegazione di Elisa Cyber a Chiar ...