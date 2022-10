Corea del Sud | 149 morti alla festa di Halloween | sono stati schiacciati dalla folla Oltre 150 feriti

(Di sabato 29 ottobre 2022) Decine di persone in arresto cardiaco dopo essere state travolte dcalca. Il bilancio delle vittime è destinato a salire, avvertono le autorità. È successo in una via di Itaewon, uno dei quartieri di Seul più frequentati dai giovani, durante i festeggiamenti di

Con l'avvicinarsi della prima notte delle streghe senza restrizioni inSud dall'inizio della pandemia, saranno stati forse in 100mila ad aver preso d'assalto il centro della capitale e i ...Molti altri sono stati richiamati da ogni zonaPaese. Che cosa abbia scatenato la calca sotto cui sono rimasti schiacciati a decine ancora non è chiaro . Le autorità stanno indagando. Alcuni ...SEUL (SUD COREA) - E' saluto a 146 morti il bilancio della tragedia verificatasi nella capitale sudcoreana Seul a causa della calca, durante la festa di Halloween. A scatenare la folla la presenza di ...(LaPresse) Strage a Seul per la grande folla che si è accalcata in una strada stretta durante i festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Itaewon a Seul, ...