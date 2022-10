Corea del Sud | 146 morti alla festa di Halloween | sono stati schiacciati dalla folla Oltre 100 feriti

(Di sabato 29 ottobre 2022) Decine di persone in arresto cardiaco dopo essere state travolte dcalca. Il bilancio delle vittime è destinato a salire, avvertono le autorità. È successo in una via di Itaewon, uno dei quartieri di Seul più frequentati dai giovani, durante i festeggiamenti di

Almeno centoventi morti e cento feriti tra chi ha accusato i sintomi di un arresto cardiaco e chi lesioni da schiacciamento a Seul, capitale dellaSud, mentre migliaia di persone partecipavano ai festeggiamenti di Halloween. Nelle immagini in questo video, la folla ondeggia, paralizzata, tra gli ...Almeno 120 persone sono morte sabato sera nella calca durante i festeggiamenti di Halloween a Seul, la capitale dellaSud, e più di 100 sono state ferite. I festeggiamenti si stavano tenendo nelle vie di Itaewon, un quartiere nel centro cittadino famoso per la vita notturna. Secondo i media locali, sabato ...Cinquantanove persone sono morte, schiacciate nella calca, durante una festa di Halloween nel quartiere Itaewon a Seul in Corea del Sud. E' l'ultimo bilancio delle vittime, fornito dai vigili del… Leg ...In 100mila festeggiavano nella capitale, primo evento all’aperto senza mascherine. Imponenti i soccorsi con 140 ambulanze mobilitate ...