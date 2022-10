Contrattazione di Istituto al via | su quali materie Dai compensi ai coordinatori di classe | all’ex bonus merito | alla flessibilità per il personale ATA

(Di sabato 29 ottobre 2022)di, soggetti coinvolti e tempistica. Quando il dirigente può decidere in via provvisoria. L'articolo .

... il 'rispetto delle relazioni sindacali di' che passa dall'informare su organico e compensi erogati al personale pattuiti nellad': il 'ripristino di un congruo ...Questi fondi sono stati istituiti all'interno dellatra sindacati e aziende e si ... capo del Servizio Tutela del Consumatore di Ivass, l'per la vigilanza sulle assicurazioni, e ...Come beneficiare della remissione in bonis per tardiva revoca della cedolare secca: sanzione di 250 euro e RLI entro il 30.11 ...E’ possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell'opzione per la cedolare ...