CONFERMATO IL COLLEGIO ARBITRALE PER L’AC37

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le controversie nell’ambito dell’America’s Cup sono antiche quanto la competizione stessa. In effetti, se ne ripercorre la storia fino alla prima regata intorno all’Isola di Wight nel 1851, quando fu presentata una protesta contro lo yacht America per aver doppiato il faro della Nab Tower, lasciandolo a sinistra quando la convenzione dell’epoca, non specificata per iscritto, prevedeva il passaggio a dritta, e ciò diede il via alle successive 36 sfide per quella che divenne l’America’s Cup. Quando l’8 luglio 1857 la favolosa coppa d’argento fu consegnata al New York Yacht Club, fu accompagnata da condizioni che sono comunemente note come “Deed of Gift” (atto di donazione), tra le quali vi era la clausola che la coppa fosse: “una coppa di sfida per una competizione amichevole tra Paesi stranieri”. Tuttavia, se si va avanti nella storia della competizione, le proteste in acqua e le ...