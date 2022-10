Conferenza stampa Bocchetti | «Roma forte | Mou da ammirare | ma il Verona…»

(Di sabato 29 ottobre 2022), il tecnico del Verona ha parlato in vista del match contro ladi lunedì prossimo Salvatore, allenatore del Verona, ha parlato in vista della sfida contro la. CONDIZIONE – «I ragazzi martedì erano giù di morale come normale che sia, poi hanno analizzato gli errori insieme a me e allo staff. Abbiamo lavorato sull’aspetto psicologico e poi abbiamo fatto una settimana di allenamenti di grande livello». VITTORIA DELL’ANNO SCORSO – «Sono partite diverse. Non si vive di ricordi, guardiamo avanti e pensiamo alla partita di lunedì». INFORTUNATI – «Quando c’è sempre qualche infortunio la squadra soffre un po’ ma dobbiamo sfruttare chi abbiamo a disposizione».– «Lanon la scopro certo io, ...

