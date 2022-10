Il Foglio

...vuole anche essere un'occasione per valorizzare lo spazio urbano e ripensarloluogo di ... Filippo Porro, Silvia Dezulian, Gloria, Francesca Bertolini e Sebastiano Geronimo . La ......un vero e proprio festino di lustrini e ammiccamenti in cui il brano si colloca proprioil momento in cui il party prende vita con l'arrivo della guest star. Myss Keta getta la maschera e... Come li trolla "Il" Presidente