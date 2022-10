(Di sabato 29 ottobre 2022) E’ di nuovo allarme per la crescita dell’in Italia, che ha quasi raggiunto il 12%, facendo lievitare la spesa delle, inclusa quella alimentare, ed b aggiungendosi all’aumento del costo delle bollette di luce e gas. Tempi duri per le, con il carrello della spesa che continua a lievitare. La crescita dell’L’Istat ha confermato ieri che, nel mese di ottobre, l‘indice dei prezzi al consumo è aumentato dell’11,9% su anno, attestandosi ai massimi dal 1984. Anche il tasso relativo al carrello della spesa raggiunge nuovi record, attestandosi al +12,7% il più elevato da giugno 1983.ai beni energetici che pesano in larga misura sugli aumenti, segnalando una variazione di +73,2%, vi sono anche iin campo alimentare, ...

La crescita dell'. L'Istat ha confermato ieri che, nel mese di ottobre, l 'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'11,9% su anno , attestandosi ai massimi dal 1984. Anche il tasso ...Tra gli altri beni finiti nell'occhio dell'olio da cucina (+23 per cento), la pasta (+17,1 ...reddito hanno già ridotto i consumi e potrebbero continuare a farlo nel caso in cui l'... Ciclone inflazione sulle famiglie italiane: rincari oltre 4mila euro per nuclei con figli I dati Istat sull’inflazione fotografano una situazione di grande difficoltà per le famiglie italiane, costrette a spendere cifre da capogiro anche al supermercato o al mercato rionale ...I timori sui mercati obbligazionari globali non sono mancati nel terzo trimestre. Le banche centrali hanno spinto aggressivamente al rialzo i tassi a breve in risposta alla peggiore ...