(Di sabato 29 ottobre 2022) Samha voluto esprimere la propria opinione sul percorsodelde France, manifestazione che si svolgerà a luglio con un interessante percorso da Bilbao (Spagna) al cuore di Parigi. Il velocista irlandese è soddisfatto delle scelte degli organizzatori, consapevole di poter puntare allavisti i tantia disposizione. L’irlandese ha riportato ai media ai microfoni di ‘Stickybottle’: “Ho scoperto che ci sono benvolate nel prossimo. Tutto questo mi rende più motivato in vista dell’inizio della prossima stagione, laè piùdacon queste condizioni”. Il portacolori della Bora–Hansgrohe ha concluso affermando: ...

OA Sport

... stabilito da Peter Sagan, Primoz Roglic eBennett con undici. Nella classifica dei ... Dietro ai due fenomeni delmondiale c'è spazio per tanti velocisti. Fabio Jakobsen è terzo con tredici ...... classico appuntamento di fine anno delinternazionale. Al termine degli odierni 213.5 ... secondo, e l'irlandeseBennett (Bora - Hansgrohe), terzo. Bene gli italiani con il lombardo Simone ... Ciclismo, Sam Bennett: "La Maglia Verde è più facile da raggiungere nel Tour 2023 con otto sprint" I dati della stagione di ciclismo 2022: la Francia è la nazione che ha vinto più corse, Italia al quarto posto