Chiara Ferragni pubblica questa foto | i fan notano il dettaglio | …ma cosa è?

Stile e Trend Fanpage

All'improvviso, a tarda serata, ecco la foto che manda in solluchero i follower di. L'influcencer, imprenditrice fashion e, l ast but not least (in termini di business ) moglie di Fedez e madre di Leone e Vittoria, manda in tilt Instagram con una story ...... dibattito nato dopo la pubblicazione di un video in cui la tata di Leone, figlio die Fedez, gli chiedeva di mettersi in posa e poi sarebbe tornato a giocare. È stato quindi ... Chiara Ferragni con i capelli lunghissimi: il look in total denim per il pomeriggio con i figli Non è passata la scelta fatta da Chiara Ferragni su Instagram. Lo ha cancellato troppo tardi e ora tutti ne parlano ...Chiara Ferragni ha partecipato alla prima puntata dei Live di X-Factor, ha sostenuto il marito Fedez direttamente dalla platea e sui social non ha ...