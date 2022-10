Che caduta Eleonora Giorgi a Italia si VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Tu corri e sembri una farfalla” con le parole di questa canzoneè stata accolta da Marco Lioni nello studio disi, il programma del sabato pomeriggio di Rai 1 per il suo podio della vita. Purtroppo però per l’attrice, l’entrata non è stata delle migliori.infatti, è stata protagonista di una bruttissimain diretta nel programma di Rai 1. Forse è scivolata, forse non ha preso bene le misure ma è ruzzolata a terra facendo davvero una brutta. Fortunatamente non si è fatta nulla, o perlomeno, in diretta, la mamma di Paolo Ciavarro, ha continuato a sorridere e ha rassicurato un preoccupatissimo Marco Liorni. “in diretta, non mi sono fatta niente” ...