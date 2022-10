C’è la data dell’autopsia della ragazza ritrovata morta ‘Avvisi’ per la famiglia indagata

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata fissata la, lunedì prossimo 31 ottobre alle ore 13:00 presso la CittaGiudiziaria di Salerno per l’appuntamento necessario ad avviare l’autopsia sul cadavere ritrovato nel casolare tra Faiano e Montecorvino Pugliano che presumibilmente appartiene a Marzia Capezzuti. L’avviso di accertamento non ripetibile inviato dal sostituto procuratore Licia Vivaldi riguarda lavittima, ma anche le persone che risultano indagate con le accuse di maltrattamenti, omicidio e occultamento di cadavere. Dalla nota emerge in particolare con chiarezza il percorso intrapreso dall’indagine che ha visto al lavoro i Carabinieri del nucleo operativo ecompagnia di Battipaglia. Le ipotesi di reato riguardano sei persone. Oltre a Vito Vacchiano e alla mamma ...

