C' è il Ponte | occupazione sospesa La protesta anti-Meloni può attendere

Corriere Roma

Sarebbe stata sospesa l'iniziata nei giorni scorsi nella facoltà di Scienze Politiche a La Sapienza a Roma. Il ... dopo ildi Ognissanti. Insomma prima il, poi il resto. La ...Dall'indagine emerge un tasso didell'offerta analogo a quello rilevato per lo stesso ... altre hanno deciso di uscire, almeno per questo, dai portali online e affidarsi solamente ... Sapienza, occupazione a Scienze politiche sospesa per il ponte dei Morti Dissenso in stand-by per le festività. I collettivi di sinistra hanno deciso di aggiornarsi al 4 novembre, dopo le richieste di dimissioni della Rettrice Polimeni e di tenere «le guardie fuori dall’un ...I controlli, che si inseriscono nell'ambito del progetto "Borghi Sicuri", sono iniziati ieri e si sono concentrati nelle zone della Basilica di San Francesco, della Basilica di Santa Maria degli Angel ...