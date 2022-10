Cdm verso lo stop all’obbligo di vaccinazione per le professioni sanitarie I medici sulle mascherine | “Renderle facoltative è rischioso”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “L’epidemia da Covid-19 non è finita, anche se al momento la pressione ospedaliera è sotto controllo. Per questo abbassare la guardia, ipotizzando di abolire l’obbligo dellenegli ospedali, sarebbe un rischio che non possiamo correre, anche perché proprio negli ospedali ci sono i soggetti più fragili e più a rischio”. Pierino Di Silverio, segretario generale di Anaao Assomed (il più grande sindacato deiospedalieri italiani) mette in guardia con una nota il nuovo governo, intenzionato a non rinnovare l’obbligo di indossare la mascherina nelle strutturee ospedaliere, che scadrà il 31 ottobre. “Non vorremmo rischiare di tornare potenziali untori, seppur inconsapevoli”, spiega il medico. E osserva: “La vera emergenza è piuttosto la campagna vaccinale che occorre sia incrementata e sulla quale occorre spingere ...

Nuovo record: ai massimi da 38 anni. Il caro vita rende indispensabile rimettere mano al Pnrr, che si basava su previsioni del tutto superate.un deficit al 4% nella legge di bilancio. Neldella prossima settimana altre misure per le bollette."Il decreto per la nuova denominazione non sarà in questoma nel prossimo", ha precisato l'ex ... Consigliere Delegato di Filiera Italia - respingendo gli atteggiamenti discriminatorii ...Stop anticipato (la scadenza era al 31dicembre ndr.) al 1 novembre dell’obbligo di vaccinazione anti Covid per il personale sanitario e conseguente abrogazione delle sanzioni per l’inosservanza dell’o ...Il terzo punto all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri toccherà il tema della salute. All’esame del Cdm ci sarà l’anticipo all’1 novembre 2022 della scadenza dell’obbligo vaccinale per chi ...