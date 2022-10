Cassano | “Il Milan ha fatto una passeggiata di salute contro la Dinamo”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Antonio, ex attaccante die Inter tra le altre, ha espresso il suo pensiero in merito alla vittoria dei rossoneri in Champions

... guardate, infatti,; il barese, parlando male di Mourinho, è riuscito ad entrare nel giro della RAI, ma, allora, che non si considerino professionisti! La sconfitta del, contro il ...... Francesco Totti (22) , Daniele De Rossi (11), Mirko Vucinic (10) e Antonio(10). L'ex ... L'exin questo periodo non sta giocando con continuità, ma quando è stato chiamato in causa ha ...Luciano Zauri è intervenuto in ESCLUSIVA ai nostri microfoni per parlare della Lazio, soffermandosi anche su Inter, Milan e Napoli ...Antonio Cassano, intervenuto come di consueto sul proprio account Instagram, si è così espresso sul turno di Champions League delle milanesi: "Inter e Milan ...