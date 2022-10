Caro-energia | disco verde dell’Europa | 58 mln alle imprese manifatturiere in Campania

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lucedell’Antitrust Ue a uno schema italiano da 58 milioni di euro per sostenere le necessità di liquidità delledella regionedavanti alesacerbato dalla guerra in Ucraina. L’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e l’importo per impresa sarà calcolato sulla base della differenza tra i costi energetici unitari medi (kWh) nel 2022, rispetto al 2021. Per essere ammissibile, un’impresa deve segnalare un aumento dei costi energetici totali di almeno 5mila euro. Bruxelles ha concluso che il regime italiano è necessario, appropriato e proporzionato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Temperature più basse negli impianti e sportivi invitati a far la doccia a casa. Sono solo alcune delle misure decise dal Comune di Brembate per contenere i costi del caro-energia. Sedici gradi e meno docce per limitare i consumi Per l'Amministrazione guidata dal sindaco Mario Doneda le limitazioni dei consumi sono l'unica arma per poter tenere aperto i centri ...... i tre quarti delle risorse, sarà destinata agli aiuti per famiglie e imprese sul fronte del caro-energia. L'esecutivo di Centro/Destra punta a creare condizioni per favorire la competitività delle imprese.