Caro bollette | 15 miliardi per il 2022 non sono sufficienti L' allarme della Cgia di Mestre

(Di sabato 29 ottobre 2022) Per contrastare il, «il Governo Meloni potrebbe disporre per questo ultimo scorcio delun importo non superiore a 15di euro": lo sottolinea ladisecondo cui...

Leggi Anche Manovra, fonti di governo: 3/4 delle risorse andranno al pacchetto dell'energia Se, invece, si analizzano le risorse stanziate per mitigare il costo delledi luce e gas in ...AGi - Per contrastare il, 'il Governo Meloni potrebbe disporre per questo ultimo scorcio del 2022 un importo non superiore a 15 miliardi di euro': lo sottolinea la Cgia di Mestre secondo cui tale importo non è ..."Occorre agire subito, servono interventi a livello locale, regionale e nazionale" spiega il segretario generale Cisl Alibrandi ...Se da settembre 2021 Berlino ha approvato una spesa in più anni pari a 264,2 miliardi di euro, Parigi ha invece destinato 71,6 miliardi e l'esecutivo Draghi 62,6 miliardi ...