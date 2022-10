Camilla | incidente sul volo di ritorno dall’India

(Di sabato 29 ottobre 2022) Gli inglesi conoscono la paura della regina consorteper i voli. Caso ha voluto che proprio a lei capitasse unsuldidal suo viaggio in India. Come ha riportato il Daily Mail, infatti, l’aereo Boeing 777-200ER della British Airways, che venerdì ha portato la Regina da Bangalore in India all’aeroporto di Londra Heathrow, si è scontrato con un uccello poco prima dell’una di notte durante l’avvicinamento alla pista di atterraggio. In passatoha pubblicamente parlato della sua paura di volare. Ma questo non le ha impedito di svolgere i propri compiti, volando in giro per il mondo da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale nel 2005. Le fonti, però, riportano che ogni viaggio la mette a dura prova. AnsaL’ultimoche la regina consorte ha ...

Velvet Mag

