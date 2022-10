Calciomercato | Tottenham Trattativa rinnovo Kane dopo Qatar | c' è Bayern

(Di sabato 29 ottobre 2022) Contratto in scadenza nel 2024 per il bomber che intende concentrarsi sul Mondiale prima di pensare al futuro LONDRA (INGHILTERRA) -congelata. Non per problemi tra le due parti, ma per ...

Calciomercato.com

Secondo il "The Evening Standard" questa la situazione tra iled Harry Kane, in ottica rinnovo di un contratto che scadrà nel 2024. Il bomber degli Spurs di Antonio Conte ha iniziato alla ...1 Nessuna rivoluzione sul mercato. Anche nel caso in cui a fine stagione Antonio Conte dovesse lasciare ile tornare sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri , secondo la Gazzetta dello Sport il club bianconero confermerebbe diversi calciatori già in rosa come Vlahovic, ... Tottenham, si cerca il gran colpo per il post Lloris Contratto in scadenza nel 2024 per il bomber che intende concentrarsi sul Mondiale prima di pensare al futuro LONDRA (INGHILTERRA) ...Anche a distanza di giorni non si placa l’ira del tecnico del Tottenham dopo la rete annullata in Champions dall'arbitro olandese Makkelie ...