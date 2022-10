Calcio | Torino; Juric | troviamo un Milan in grande forma

Intanto, il Grandesi preannuncia sold out: sono oltre 20mila i tagliandi venduti, domani le casse dello stadio apriranno due ore prima deld'inizio (fissato alle 20.45) per gli ultimi ...Il Napoli mantiene la testa della classifica con 32 punti con un momentano vantaggio di 6 punti sul Milan che domani affronta il. Azzurri subito in vantaggio dopo quattro minuti con Osimhen, ...Napoli, 29 ott. – (Adnkronos) – Dopo le celebrazioni nel pre partita per Diego Maradona alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 62° compleanno il Napoli concede il solito show in campo travolg ...Intanto, il Grande Torino si preannuncia sold out: sono oltre 20mila i tagliandi venduti, domani le casse dello stadio apriranno due ore prima del calcio d'inizio (fissato alle 20.45) per gli ultimi ...