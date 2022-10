Calcio | Pioli | ' De Ketelaere? Serve pazienza | ha qualità importanti che emergeranno'

Queste le parole disull'ex di giornata, e non l'unico, che nel suo passato in rossonero non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Intanto i campioni d'Italia vorranno provare a portare ...Dopo le belle vittorie contro il Monza in campionato e contro la Dinamo Zagabria in Champions League il Milan vuole dare continuità al suo momento anche sul campo del Torino., rispetto alla gara in Europa è pronto a rilanciare dal primo minuto Tomori, Pobega e Origi. Resta il dubbio sulla trequarti fra Brahim Diaz e De Keteleaere. Nel Torino Juric deve rinunciare ad ...Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – “Sergino Dest e Brahim Diaz sono recuperati e sono disponibili per giocare. Stiamo giocando tanto, metterò in campo la formazione migliore per quelle che sono le condiz ...Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - "Siamo partiti con l'obiettivo di finire il 13 novembre alla sosta per i mondiali il più avanti possibile in campionato e agli ottavi di Champions League. Abbiamo ...