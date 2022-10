Calcio | Gotti ' Il miglior Spezia e la nostra gente contro la Fiorentina'

(Di sabato 29 ottobre 2022) "Serve la partita perfetta consapevoli che gli episodi determinano le partite", dice il tecnico dei liguri LA- "Parecchie volte ci è capitato di andare sotto nel risultato in campionato e in ...

Gli episodi determinano le partite, questo lo sappiamo, ma noi dovremo essere bravi a crescere per invertire la tendenza", spiegache ha le idee chiare sul tipo di gara che attende. "Ci saranno ...ha poi parlato dei singoli: 'Gyasi ha fatto due ruoli, da quinto e da seconda punta, e una via di mezzo tra questi ruoli. La sua duttilità a modo che possa farlo. All'inizio del campionato mi ...'Serve la partita perfetta consapevoli che gli episodi determinano le partite', dice il tecnico dei liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Parecchie ...LA SPEZIA - Luca Gotti a circa ventiquattr'ore dalla sfida con la Fiorentina ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico delle Aquile non ha nascosto che nella gara di domani "ci saranno momenti in cu ...