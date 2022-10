Calcio a 5 | Champions League 2023 | storica qualificazione alla fase elite per Eboli!

(Di sabato 29 ottobre 2022) Una giornataprima partecipazionedia 5, l’Eboli ha terminato in testa al raggruppamento del Main Round, ottenendo tre vittorie in altrettanti incontri. Mercoledì si era assistito al successo in rimonta contro il Kampuksen, poi il festival del gol contro il Petro-w e oggi la ciliegina sulla torta contro i padroni di casa del Kauno Zalgiris in Lituania, sconfitti 7-2. Grazie a questi riscontri, per la compagine di Salvo Samperi è arrivato il pass, rientrando nel novero delle migliori sedici squadre continentali. Il 3 novembre alle 14.15 sarà di scena il sorteggio. Un match inizialmente equilibrato e ricco di emozioni: Guilhermão e Braga portano in due circostanze avanti Eboli, ...

...Entusiasmo Inter L'Inter dopo aver conquistato il pass (da 20 milioni) per gli ottavi di... sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 4K e in ...Nelcome nella vita si cade e ci si rialza. Non può andare sempre tutto bene e non può ...tutti per essere stati in grado di tornare con la testa sul campionato dopo la delusione di". ...Dopo la cocente eliminazione in Champions League, altra delusione per i colchoneros, ko alla scadere a Cadice. Almeria di rimonta sul Celta, Rayo Vallecano corsaro a Siviglia ...Reduce da due sconfitte consecutive, il Tottenham va sotto di due gol con il Bournemouth ma nel finale riesce a ribaltare il risultato ...