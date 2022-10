Cagliari-Reggina | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 29 ottobre 2022)in campo alle ore 14:00 allo stadio allo stadio Unipol Domus di, match valido per l’undicesima giornata del campionato diB KT. I rossoblù guidati da Fabio Liverani cercano conferme per poter lasciare la zona anonima della classifica, gli ospiti vogliono tornare a ruggire ai vertici. È una sfida delicatissima che può compromettere la permanenza del tecnico romano. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv. Il momento del(Photo credits Pagina Ufficiale Facebook)I sardi, padroni di casa per questo match, occupano attualmente la decima posizione in classifica a quota 14 punti, posizione anonima rispetto agli obiettivi prefissati dalla società ...

Cagliari Calcio

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di, match valevole per l'undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023 . I rossoblù, dopo la sconfitta rimediata nel posticipo di lunedì contro l'Ascoli, hanno ...In scaletta una partita di Serie A (Napoli - Sassuolo) e cinque di Serie B: Cosenza - Frosinone;; Spal - Sudtirol; Parma - Como e, dalle 16.15, Genoa - Brescia. Campi non collegati:... I convocati per Cagliari-Reggina Su CalcioCasteddu potete votare modulo e undici titolare da schierare per la sfida contro i calabresi. Chi vorreste in campo dal primo minuto Undicesima giornata di campionato, sesta gara in casa del ...Dopo l’anticipo di eiri sera tra Bari e Ternana terminato 0-0, il programma dell’11^ giornata di Serie B prevede nel pomeriggio Genoa-Brescia, il Cagliari riceve la Reggina, il Frosinone in trasferta ...