Brexit | stallo politico in Irlanda del Nord per i veti dei partiti sul protocollo Londra | “Obbligati a indire nuove elezioni”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il tempo è scaduto. Laha congelato Stormont (il parlamento dell’del), portando le sorti politiche della nazione dalloalla totale incertezza, fino a una nuova tornata elettorale. Sei mesi non sono bastati per formare il nuovo governo di unità nazionale tra i repubblicani indipendentisti dello Sinn Fein e gli unionisti del DUP, dopo la sorprendente scalata dello Sinn Fein che a maggio era riuscito a vincere leper la prima volta nella storia travagliata e violenta del paese. Gli accordi di pace del Venerdì Santo impongono infatti che la formazione dell’esecutivo sia presieduta dalla condivisione di poteri tra le forze politiche di maggioranza, ma gli unionisti democratici (DUP), arretrati a secondo partito in campo, hanno boicottato il processo per fare pressioni su ...

Il Fatto Quotidiano

... uscita da una guerra civile "appena" 24 anni fa, non fa bene loallo Stormont ma neppure la ... non riesca nel frattempo a strappare all'Ue l'aggiustamento al protocollo postche il Dup ...Ha di fatto soppresso il "ministero delle opportunità della", istituito da Boris Johnson, di cui era titolare proprio Rees - Mogg. Per risolvere losull'Irlanda del Nord , McPhie offre ... Brexit, stallo politico in Irlanda del Nord per i veti dei partiti sul protocollo L'Ulster ribolle pericolosamente. La crisi innescata dagli unionisti del Dup, che si rifiutano di co-governare con i nazionalisti dello Sinn Feinn, è sempre più acuta. E inguaia il governo di Londra ...L'Irlanda del Nord torna al voto dopo solo sei mesi in un clima di tensione e instabilità. Lo stallo politico a Belfast tra i repubblicani dello Sinn Fein e gli unionisti del Dup non si è sbloccato, n ...