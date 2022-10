Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare domanda - GUIDA

Anche giorno 31 ottobre sarà possibile richiedere ilper i nostri abbonamenti (mensili, trimestrali, annuali e scolastici) anche per coloro che ne abbiano già usufruito a settembre. Gli abbonamenti potranno essere sia urbani che ...Mirko Spadaro - - > ATAM spiega come richiedere ilper il mese di novembre ' Anche giorno 31 ottobre sarà possibile richiedere ilper i nostri abbonamenti (mensili, trimestrali, annuali e scolastici) anche per coloro ...Entro fine 2022 infatti arrivano a scadenza diverse agevolazioni tra cui il bonus Trasporti, il bonus Tv e decoder, il bonus casa per under 36 e alcuni bonus edilizi come il bonus Facciate, il ...Si rinnova la possibilità di usufruire dello sconto di 60 euro. Per ottenerlo bisogna presentarsi in biglietteria. Code questa volta più contenute. Per abbonamenti Trenitalia bonus anche nelle agenzie ...