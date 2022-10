Bonus occhiali | ecco i requisiti e come ottenere il rimborso

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) della somma una tantum di 50 euro sull’acquisto dio lenti correttive Con la Legge di Bilancio 2021 è stato istituito un vero e proprio Fondo per la tutela della vista che ha dato il via ad undi 50 eurospese per l’acquisto dida vista o lenti correttive. Si tratta di un “contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto effettuato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 dida vista o di lenti a contatto correttive”. Per poter accedere alè necessario presentare la certificazione Isee che attesti la situazione economica del nucleo familiare non superiore ai 10mila euro annui. Ilsarà attribuito sotto forma di voucher a chi deve ancora effettuare l’acquisto o...