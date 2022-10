‘Bones and all’ | il nuovo film di Luca Guadagnino

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 ottobre 2022) ROMA – Ildi, con Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance, si intitola “Bones and all” e uscirà il 23 novembre. Nel cast figurano anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper e Jake Horowitz. Prodotto dalla FrenesyCompany e Per Capita Productions con The apartment pictures – società del gruppo FremantleHQ – Memos, 3 Marys Entertainment, Elae Tenderstories. In co-produzione con Vision Distribution e in collaborazione con Sky. L'articolo L'Opinionista.