Bombe russe su Nikopol Mosca annuncia la fine della mobilitazione

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Notte di bombardamenti russi in Ucraina. Le truppe del Cremlino hanno bombardato per ore la regione di. Gli attacchi hanno colpito, Marganetska e Myrivsk. Lo ha riferito Valentin Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro, come riporta Unian. «è stata la più colpita», ha raccontato Reznichenko, spiegando che un uomo di 39 anni è rimasto ferito e che gli attacchi hanno provocato danni ad abitazioni e strutture civili, oltre che alla rete elettrica, e hanno causato un incendio in una stazione di servizio e in un garage. Intanto il ministroDifesa russo, Sergei Shoigu, hato laparziale decretata il 21 settembre. «L'invio dei cittadini convocati per la ...