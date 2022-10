Bollette luce e gas troppo alte | il datore di lavoro a 55 dipendenti | ‘Ve le pago io’ Regalo da 50 mila euro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lo ha annunciato alla cena di fine stagione, al momento del dolce. E mai momento può essere stato più bello di quello, per i 55di Bruno Berti, imprenditore proprietario di tre ristoranti situati sul mare, uno in Versilia (Il Porto in Darsena a Viareggio) e due sulle Cinque Terre, ma anche titolare di una società di catering. Berti, quando ormai la cena volgeva al termine, ha iniziato il consueto discorso. Solo che stavolta le sue parole sono state diverse dagli anni precedenti. E ha stupito tutti. «So che è un momento difficile, gli aumenti stanno mettendo in difficoltà tutti voi. Per questo ho deciso di pagare le vostredie gas dei mesi di dicembre e gennaio».da 50Alle parole del loro capo, ihanno fatto ...

