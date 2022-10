BMW X7 - Si rifà il trucco e pure il mild hybrid

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le sue ruote potrebbero essere un'attrattiva, e al tempo stesso un bel deterrente, per quel manipolo di attivisti che di recente adora sgonfiare le gomme delle Suv nel nome dell'ambiente, pratica fastidiosa ancorché totalmente priva di senso: queste 23 pollici, almeno, renderanno loro questa inutile attività un po' più laboriosa del solito, tanto sono grandi. Un tale diametro, infatti, non si era mai visto prima su nessun modello BMW ed è proprio la rinnovata X7 a portarlo al debutto, assieme a una lunga serie di migliorie e inedite soluzioni che donano nuova linfa alla Suvvona di Monaco di Baviera. Sguardo ammiccante. Già nota da qualche tempo, quando debuttò nel 2018 con quel doppio rene sovradimensionato, il suo volto ha ora una nuova e più armoniosa espressione: sottilissimi proiettori a Led che disegnano le sopracciglia, sotto le quali ci sono altri elementi a diodi deputati a ...

